دراسة بريطانية: لقاح فايزر ضد كورونا يقلل خطر العدوى بعد جرعة واحدة

كشفت نتائج دراسة بريطانية، اليوم الجمعة، أن جرعة واحدة من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 الذيتنتجه شركة فايزر بالشراكة مع بيونتيك يمكن أن تخفض بدرجة كبيرة خطر العدوى.وحلل باحثون نتائج الآلاف من اختبارات كوفيد-19 التي تجرى أسبوعيًا ضمن فحوص المستشفيات للأطقم الطبية في كمبردج بشرق إنجلترا.