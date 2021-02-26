دراسة بريطانية: لقاح فايزر ضد كورونا يقلل خطر العدوى بعد جرعة واحدة
الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:42 م
وكالاتطباعة
كشفت نتائج دراسة بريطانية، اليوم الجمعة، أن جرعة واحدة من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 الذي
تنتجه شركة فايزر بالشراكة مع بيونتيك يمكن أن تخفض بدرجة كبيرة خطر العدوى.
وحلل باحثون نتائج الآلاف من اختبارات كوفيد-19 التي تجرى أسبوعيًا ضمن فحوص المستشفيات للأطقم الطبية في كمبردج بشرق إنجلترا.
تنتجه شركة فايزر بالشراكة مع بيونتيك يمكن أن تخفض بدرجة كبيرة خطر العدوى.
وحلل باحثون نتائج الآلاف من اختبارات كوفيد-19 التي تجرى أسبوعيًا ضمن فحوص المستشفيات للأطقم الطبية في كمبردج بشرق إنجلترا.