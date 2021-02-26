ألمانيا تدرس تجميد العمل مؤقتًا فى خط أنابيب «نورد ستريم 2»

ذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية الاقتصادية، اليوم الجمعة، استنادًا إلى وثائق حصلت عليها، أن استراتيجية ألمانيا لإقناع الولايات المتحدة بإلغاء العقوبات المفروضة على خلفية مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" تشمل أربعة خيارات، بينها تجميد مؤقت للعمل فى المشروع، وهو أمر من شأنه أن يفتح الباب أمام إجراء مفاوضات.والاحتمالات الأخرى هى آلية غلق لتجنب هيمنة روسية على سوق الطاقة، وتقديم مساعدة استثمارية لأوكرانيا، وكذلك مواصلة إقامة المشروع رغم المعارضة.وحسب ما أوردته وكالة «بلومبرج» للأنباء، تحدث السفير الأمريكى فى برلين، روبن كينفيل، علانية وبشكل متكرر في صالح تعليق العمل بالمشروع.يشار إلى أن مسئولي ألمانيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي يجرون محادثات بشأن حزمة إجراءات تسعى إلى تعزيز الاستقرار في أوكرانيا، وسيادة الطاقة الأوروبية، حسب ما ذكره النائب البرلماني المعني بشئون الطاقة، من الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا، مارك هيلفريش فى 16 فبراير.