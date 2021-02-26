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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يعتمد عددا من قرارات التصالح في مخالفات البناء

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:14 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
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اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عددًا من قرارات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وذلك للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا كافة المبالغ المستحقة وفقًا لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء واللجان الفنية بعد استيفاء كافة المستندات والاشتراطات.

جاء ذلك خلال لقائه المهندسة ايمان علي محمود مدير عام إدارة للتخطيط العمراني بالمحافظة. 

وأكد محافظ أسيوط أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد توقيع العديد من شهادات التصالح للمواطنين مشيرا إلى أنه فى حالة قبول التصالح تقوم اللجنة الفنية بإخطار مقدم الطلب بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب مسجل بعلم الوصول لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لافتا أنه يتم سداد رسوم التصالح وتقنين الأوضاع نقدًا أو وفقًا لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي. 

وأشار المحافظ إلى إنه جار استكمال اعتماد باقي قرارات التصالح في مخالفات البناء فور الانتهاء من استكمال باقي الإجراءات القانونية وسداد كامل مبلغ التصالح واستيفاء باقي الإجراءات القانونية للحصول على نموذج 10 للتصالح مؤكدًا الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوميًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور الدوري والإطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيق التسهيلات المقررة. 
محافظ أسيوط يعتمد عددا من قرارات التصالح في مخالفات البناء
محافظ أسيوط يعتمد عددا من قرارات التصالح في مخالفات البناء
محافظ أسيوط يعتمد عددا من قرارات التصالح في مخالفات البناء
محافظ أسيوط يعتمد عددا من قرارات التصالح في مخالفات البناء

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