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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بإغلاق كيانين وهميين فى دمياط

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:44 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
إسراء جمال
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أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بإغلاق كيانين وهميين بمحافظة دمياط، وذلك عقب تلقي تقرير مقدم من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص بمحافظة دمياط.

وأشار التقرير إلى قيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة (أكاديمية حورس) الكائن مقرها في المنطقة المركزية بجوار محطة بنزين موبيل، والتي تقوم بمنح شهادات غير معتمدة في مجالات الباطنة والجراحة، رعاية صحية، حالات حرجة وطوارئ، مكافحة العدوى، سيكولوجيا النمو، الاستشعار عن بُعد، وغيرها من الشهادات غير المعتمدة، التي تمنحها الأكاديمية لغير المتخصصين.

كما قامت اللجنة بمداهمة المنشأة المسماة أكاديمية حورس، الكائن مقرها في الحي الثالث المجاورة 18 قطعة رقم 118318 دمياط الجديدة، وتعمل بدون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتمنح شهادات غير معتمدة، وقد أصدر الوزير قرارًا بغلق المنشأتين المذكورتين، كما قام بمخاطبة محافظ دمياط، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة.


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