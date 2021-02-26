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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طبيب مصري يحصد أعلى جائزة في زراعة الأعضاء من «صحة بريطانيا»

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:11 م
الدكتور إبراهيم
الدكتور إبراهيم
ولاء القاضى
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أعلن الدكتور إبراهيم عبد القادر أستاذ ورئيس القسم الجراحة في معهد الكبد القومي التابع لجامعة المنوفية، حصول الدكتور أحمد الشوادفي المدرس بقسم الجراحة في المعهد على درع الجمعية البريطانية لزراعة الأعضاء والـNHS البريطانية من رئيس الجمعية البريطانية لزراعة الأعضاء ونسبة من كبار الجراحيين ببريطانيا.

وذكر أن وزارة الصحة البريطانية منحت «الشوادفي» أعلى جائزة في زراعة الأعضاء.

وقدم رئيس قسم الجراحة التهنئة لمدرس الجراحة من خلال جروب معهد الكبد القومي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشيرًا إلى أن أطباء المعهد المميزين قادرون علي تحقيق مراتب متقدمة في الأوساط العالمية نظرًا إلي مايحملونه من علم ومهارة.

وكان الدكتور عمر أحمد الشعراوي، المدرس بمعهد الكبد القومي، بجامعة المنوفية، قد تم اختياره عضوًا في مجلس إدارة الجمعية الأوروبية، لمناظير الجهاز الهضمي، ممثلًا لشباب أطباء المناظير، بجانب اختياره المنسق العام لقطاع شباب أطباء مناظير الجهاز الهضمي ESGE-EYE بالجمعية الأوروبية لمناظير الجهاز الهضمي ESGE.

تأتي أهمية تلك الجمعية في أنها أكبر جمعية طبية خاصة بالجهاز الهضمي، حيث أنها تصدر أكبر دورية علمية لمناظير الجهاز الهضمي Endoscopy وتصدر القواعد الاسترشادية الدورية المختصة بمختلف التدخلات العلاجيه والتشخيصية بالمناظير، كما توفر تلك الجمعية العديد من المنح الطبية للتدريب في مجال مناظير الجهاز الهضمي، والتي حصل علي إحدي هذه المنح الدكتور عمر الشعراوي عام 2019.


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