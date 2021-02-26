تجار ألمان يحثون ميركل على تقديم خطة موحدة للخروج من الإغلاق

حث اتحاد تجار التجزئة في ألمانيا، المستشارة أنجيلا ميركل، على وضع استراتيجية "موحدة" للخروج من الإغلاق بحلول 3 مارس المقبل.وقال رئيس الاتحاد، يوزيف زانكتيوهانزر، في رسالة للمستشارة، إن موظفي قطاع التجزئة بحاجة إلى جدول زمني واضح لموعد عودتهم إلى وظائفهم، مضيفًا أن خطة الخروج من الإغلاق يجب أن تشمل خطة للتطعيم وقواعد معدلة للنظافة، واستراتيجيات لاختبارات الكشف عن كورونا وحلول التطبيقات التي تسمح بتعليق العمل بقواعد حماية البيانات مؤقتا لتحسين تتبع سلاسل العدوى.وأثار قرار الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات قبل عدة أسابيع بتمديد الإغلاق مع بعض التغييرات، على الرغم من انخفاض معدل الإصابة، غضب قطاع تجارة التجزئة.