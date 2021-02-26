انفجار أسفل مبنى سكني في وسط روسيا

وقع انفجار، يرجح أنه ناجم عن تسرب للغاز، صباح اليوم الجمعة، في مقهى ملحق بالطابق السفلي لمبنى سكني مكون من تسعة طوابق في مدينة نيجني نوفجورود وسط روسيا.وذكرت السلطات المحلية، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، أن مرافق المقهى انهارت جراء الانفجار، واندلع حريق في موقع الحادث، وتسبب الانفجار في إصابة شخصين، مع احتمال بقاء شخص آخر تحت الأنقاض، إضافة إلى تضرر بعض السيارات المتواجدة قرب الموقع.وذكرت هيئة الطوارئ المحلية أن عملية البحث والإنقاذ في الموقع مستمرة، فيما بدأت أيضا عملية إجلاء سكان المبنى.