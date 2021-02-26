نائب رئيس جامعة أسيوط تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقت الدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا المستجد.وقالت «غانم»، إن تلقيها اللقاح يأتي ضمن حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعية، وذلك في اليوم المخصص لقسم الصدر.وأشادت بما شهدته من تيسيرات في الحملة، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية، رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، وسير إجراءات الحقن باللقاح في دقة وانتظام، وذلك وفق الإجراءات الصحية والوقائية المنصوص عليها.