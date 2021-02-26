5 نواب يتبرعون بـ 10 أجهزة كمبيوتر لتسجيل طلبات العلاج في قنا

تبرع تحالف نواب محافظة قنا، الذي يقوده المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، بعدد من أجهزة الحاسب الآلي لصالح مستشفيات المحافظة، وقام مصطفى البس، عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن ومدير مكتب النائب أشرف رشاد، بتسليمها للدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا.وضمت قائمة النواب المتبرعين بأجهزة الكمبيوتر، المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، والدكتور أحمد عبد الماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، وحماده الجبلاوي عضو مجلس النواب، ومحمد كمال موسى عضو مجلس الشيوخ، ومصطفى محمود عضو مجلس النواب.وقال النائب أشرف رشاد الشريف، أنه تم تقديم 10 أجهزة كمبيوتر لمستشفيات المحافظة لدعمها نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وحتى يتسنى لها تسجيل طلبات العلاج على نفقة الدولة دون إبطاء حرصا على مصلحة المرضى.وأكد "رشاد" أن مبادرة دعم المنظومة الطبية بالمحافظة تأتى في ضوء الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة بناء الإنسان، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم المزيد من المساهمات التي من شأنها الارتقاء بمنظومة العمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية بما يلبى طموحات أبناء المحافظة في الحصول على خدمة علاجية جيدة جدا.وفى سياق متصل، أكد المحاسب هشام قدوس العماري، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، أن تحالف نواب قنا بقيادة المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، لا يدخر أي جهد في سبيل دعم مستشفيات المحافظة لضمان تقديم خدمات علاجية متميزة لأهالينا في كل قرى ومدن المحافظة.وأوضح مدير مكتب النائب أشرف رشاد الشريف، أن تحالف النواب الذى يقوده زعيم الأغلبية بمجلس النواب، سبق أن تبرع ب 270 جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم لعدد من المستشفيات والوحدات الصحية، وكذلك عدد من الأسرة المجهزة، كما وافقت وزيرة الصحة مؤخرا على طلب النائب أشرف رشاد الشريف لدعم مستشفيات المحافظة بأجهزة بأجهزة تنفس صناعي " Ventilator " نظرًا لوجود عجز بتلك الأجهزة، وذلك حرصا على حياة الأطفال حديثي الولادة.من جانبه أثنى الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، على جهود النواب بقيادة زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، وحرصهم بشكل دائم على المساهمة بشكل بناء في دعم القطاع الصحي، خاصة أن ذلك سيكون له مردود ايجابي سيشعر به المواطنين في كافة أنحاء المحافظة.