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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد تهنئة السيسي له.. تفاصيل الحالة الصحية لمحمد بن سلمان

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:05 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أتقدم بخالص التهاني لسمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة على تمام الشفاء والعافية.

وأضاف الرئيس السيسي، قائلا: "متمنيًا من المولى عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية، فما تفاصيل حالة ولي العهد محمد بن سلمان الصحية؟.

الأربعاء الماضي، أعلن الديوان الملكي السعودي، خضوع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لجراحة بالمنظار لاستئصال الزائدة الدودية، مؤكدًا أن العملية انتهت بالنجاح.

وقال الديوان الملكي، في بيان له، إن ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي
الأمير محمد بن سلمان، أجري تلك الجراحة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتكللت بالنجاح وأنه غادر المستشفى فور تحسن حالته الصحية.

- السعوديون يتمنون له السلامة

وعقب بيان الديوان الملكي، دشن المواطنون السعوديون هاشتاج "#سلامتك_يا_ابوسلمان"، الذي تصدر الترند على مدار الساعات الماضية على موقع تويتر، وعبروا خلاله عن مشاعرهم الأخوية والوطنية تجاه ولي العهد، داعين الله أن يشفيه من كل مرض ويجنبه كل سوء.

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