بعد موجة «الصقيع».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

كشف محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، بعد فترة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.وأوضح «شاهين»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن طقس اليوم الجمعة مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، مشيرًا إلى أن الطقس دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة، بينما سيشهد طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ليلًا، بارد على جنوب وشمال وجنوب الصعيد.وعن فرص الأمطار ستكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا وسيحدث شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.وعن طقس غدًا السبت، قال «شاهين»، إن سيكون مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق بالقاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة بينما سيكون الطقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.وأشار إلى أن الطقس سيكون معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع شبورة صباحًا على بعض المناطق من وسط سيناء، والرياح معتدلة وفيمنطقة جنوبسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ستشهد طقس دافئ نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة بينما سيكون الطقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع شبورة صباحًا والرياح معتدلة على بعض المناطق من شمال الصعيد.ولفت إلى أن فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبًا، وحدوث شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.ونوه بأن طقس الأحد، سيكون مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق بالقاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة وسيكون الطقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والرياح معتدلة حيث سيكون الطقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع أمطار خفيفة على بعض المناطق من وسط سيناء، والرياح معتدلة بينما سيكون الطقس دافئ نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وعلى شمال الصعيد ستشهد طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وسيشهد جنوبالصعيد طقس شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.ووذكر أن فرص سقوط الأمطار ستكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبًا مع حدوثشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.وشدد على ضرورة متابعة المواطنين لأحوال الطقس، وفي حال حدوث اضطرابات مناخية، يفضل ارتداء ملابس ثقيلة لعدم الإصابة بنزلات شعبية، مؤكدًا أنه في حال تطرأ أي ظواهر مفاجئة على حالة الطقس ستنشر هيئة الأرصاد بيانًا، وأنه يتم تحديث بيان الهيئة بشكل يومي وفقًا للظواهر المناخية.