أذربيجان لا تستبعد توقيع معاهدة سلام مع أرمينيا

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، إن بلاده مستعدة لتطبيع العلاقات مع أرمينيا، ولم يستبعد توقيع معاهدة سلام مع هذه الدولة.وأضاف علييف في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الاخبارية "إن موضوع صفة قره باغ، يجب أن يكون خارج جدول الأعمال، لقد تحدثت مرات عديدة عن هذه المسألة، لا أريد أن أكررها، أنصح أرمينيا والشعب الأرمني بالتحدث أقل عن هذه المسألة، وعدم بناء آمال فارغة، يجب أن تكون هذه القضية خارج جدول الأعمال".واعتبر الرئيس الأذربيجاني أن إثارة هذه القضية تخدم المواجهة وليس السلام، مشددًا على أنه لا يجوز الحديث عن نشر قوات أجنبية على أراضي بلاده.