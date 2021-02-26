11539 إصابة بكورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 11 ألفا و539 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و684 ألفا و788 حالة.وقالت الوزارة حسبما ذكر "راديو بولندا" إنه تم تسجيل 259 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 43 ألفا و353 حالة.وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونا و405 آلاف و552 شخصا، وذلك بعدما تعافى 8210 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.