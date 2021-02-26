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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أخر تطورات الحالة الصحية لـ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:01 م
محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
شيماء حسين
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يسارع الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية ودول العالم العربي بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة آخر تطورات الحالة الصحية لـ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والذي حظيت على أعلى نسبة مشاهدة خلال الآونة الأخيرة عقب إجراء عملية جراحية يوم الأربعاء الماضي، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير تطورات حالته الصحية.

الحالة الصحية لـ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا رسميا أعلن من خلاله خروج سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء، من مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عقب إجراء عملية جراحية ناجحة بالمنظار لاستئصال إلتهاب الزائدة الدودية الذي تعرض له مؤخرا مساء الأربعاء الماضي، حيث يتلقى حاليا كامل الرعاية الصحية التابعة لإجراء العملية الجراحية في منزله حتى تمام شفاؤه وعودته مرة أخرى لممارسة حياته الطبيعية ونشاطه اليومي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ ولي العهد السعودي بتمام شفاؤه

وفور إعلان الديوان الملكي السعودي عن بيان خروج  سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عقب إجراء عملية جراحية سارع الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم خالص التهنئة على تمام الشفاء وتمنى له دوام الصحة والعافية حيث كتب على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك " أتقدم بخالص التهاني لسمو الأمير محمد بن عبد ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة على تمام الشفاء والعافية متمنيا من المولى عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية".

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معلومات عن ولي عهد المملكة العربية السعودي 2021

يبحث الكثير عبر المنصات الإلكتروني حاليا عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي تولى ولاية العهد في 21 يونيو 2017 للاطمئنان على حالته الصحية وتقلد العديد من المناصب أبرزها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية والتنمية السعودية وهو نجل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الملك الحالي للمملكة.

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