ماليزيا: أفراد القوات المسلحة ضمن أول مجموعة تحصل على لقاح كورونا

قال وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب اليوم الجمعة، إن أفراد القوات المسلحة الماليزية الذين يقومون بعمليات داخلية أو في بعثات خارجية سيكونون ضمن المجموعة الأولى التي تحصل على لقاح "فايزر بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأوضح وزير الدفاع - في تصريحات نقلتها صحيفة (مالاي ميل) الماليزية - أن أفراد القوات المسلحة يشملون هؤلاء الموجودين بالفعل في مناطق العمليات أو الذين سيتم إرسالهم إليها.وأضاف أن أفراد القوات المسلحة المتواجدين في منطقة عمليات بنتنج سيتلقون اللقاح لأنهم يقومون بحماية حدود البلاد ومياهها، فضلا عن تعاملهم مع المهاجرين غير الشرعيين.وجاءت تصريحات وزير الدفاع بعد حصوله على الجرعة الأولى من لقاح "فايزر بيونتك" اليوم.يذكر أن رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، تلقى أول جرعة من اللقاح ذاته أمس الأول الأربعاء ليكون أول مواطن يتلقى اللقاح في البلاد ضمن برنامج التحصين الوطني ضد الفيروس.