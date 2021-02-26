«الكرملين»: على يريفان الالتزام بالاتفاقيات مع أذربيجان

طالبت الرئاسة الروسية، الكرملين، اليوم الجمعة، يريفان، بضرورة الالتزام بالاتفاقيات مع أذربيجان بغض النظر عن الوضع السياسي الحالي في أرمينيا، وفقًا لفضائية «سكاى نيوز» عربية.وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف نفى صحة تصريحات رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان عن عدم فعالية منظومة "إسكندر-إم" الصاروخية روسية الصنع.وتطرق علييف، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في باكو، إلى تصريحات باشينيان الذي قال مؤخرا، متحدثا عن أسباب هزيمة يريفان في الجولة الأخيرة من نزاع قره باغ، إن صواريخ إسكندر التابعة للجيش الأرمني "لم تنفجر أو انفجرت بنسبة 10% فقط".