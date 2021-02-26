الهند والصين يبحثان هاتفيًا فض الاشتباك على الحدود

ناقش وزيرا خارجية الهند والصين في محادثات هاتفية الوضع الحالي لفض الاشتباك بين قوات البلدين عند نقاط الاحتكاك على الحدود المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، حسبما أفادت وزارة الشئون الخارجية الهندية في بيان اليوم الجمعة.وذكر البيان أن الوزيرين اتفقا على إطلاق خط ساخن بهدف الحفاظ على التواصل بين البلدين.وخاض البلدان مواجهة عسكرية ضد بعضهما بعضًا على خط المراقبة الفعلي في منطقة لاداخ الشرقية الحدودية منذ مايو الماضي.كما وقع اشتباك بالأيدي بين القوات الهندية والصينية في يونيو الماضي، ما أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين.ودفع هذا الحادث البلدين إلى حشد مزيد من القوات والمدفعية على خط المراقبة الفعلي.