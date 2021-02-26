تكريم الفائزين في مسابقة «مصر في عيون أطفال المغرب»

نظم مركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بالسفارة المصرية في الرباط حفل تكريم لطلبة وطالبات المؤسسات التعليمية بالمملكة المغربية المشاركين فى المسابقة المنظمة تحت رعاية السفير أشرف ابراهيم سفير مصر بالمغرب تحت عنوان "مصر فى عيون أطفال المغرب".وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري المصري والنشيد الوطني المغربي، ثم ألقى السفير أشرف إبراهيم كلمة رحب فيها بالحضور وأثنى على اللوحات المشاركة التي تنم عن مواهب متميزة، وحث الطلاب على تنمية مواهبهم وتقديم المزيد من الأعمال الفنية المميزة، وشكر المؤسسات التعليمية على دعمهم للطلاب وحثهم على الاهتمام بالمواهب.بدورها، رحبت هبة بهاء الدين الملحق بمركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بسفارة جمهورية مصر العربية بالمملكة المغربية بالحضور وقدمت الطلاب الفائزين وعددهم 28 طالبا من 6 مؤسسات تعليمية.وقلد السفير المصري مديري المدارس درعا مقدما من وزارة التعليم العالى وشكرهم على دعمهم للطلاب وحثهم على استمرار رعاية المواهب وخاصة الاطفال فى عمر الزهور.يذكر أن المسابقة أقيمت خلال العام الدراسى الماضى ونظرا لظروف فيروس كورونا ومنع التجمعات لم يتمكن مركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية من تكريم الطلاب فعليا ولكن أقيم معرض افتراضى على صفحه المركز بجميع الأعمال المشاركة وسيتم قريبا عرض الأعمال الفائزة في ألبوم.