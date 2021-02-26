أمن الجيزة يكثف تحرياته حول اتهام عامل بقتل خاله في منشأة القناطر

تكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها حول اتهام عامل بقتل خاله، بسبب خلافات أسرية بمنشأة القناطر، حيث أصابه بآلة حادة على رأسه، وتم ضبط المتهم.كانت قد تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة عامل داخل مزرعة بمنشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين إصابة المجني عليه بجرح برأسه، نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة.بإجراء التحريات تبين تورط ابن شقيقة المجني عليه في ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، حيث يعمل المتهم بذات المزرعة التي يعمل بها القتيل، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.