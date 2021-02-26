مروان بابلو يتصدر «ترند رقم 1» على يوتيوب بأغنية «غابة»

تصدر مروان بابلو، مواقع التواصل الاجتماعي و"السوشيال ميديا"، وأصبح "ترند رقم 1" على موقع "يوتيوب" بأغنيته الجديدة التي تحمل اسم "غابة".وكان مروان بابلو قد أعلن في مارس العام الماضي قرار الاعتزال، من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وظن جمهوره أن حساباته قد اخترقت، وبعد غياب طويل دام لشهور ينتظر جمهور مروان بابلو عودته من جديد.و تقول كلمات الأغنية:" السلام عليكم اظهر يا مختفي.. الصورة مش واضحة بس مش هتفرق.. فاكرينها بالحظ جت عشان ببتسم.. كل التماثيل هتتكسر.. مش بمثل أنا مش ببتذل.. أصارحك في وشك أنا مش حتكسف.. الشياطين عمالة تزن في ودني".