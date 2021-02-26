625 إصابة جديدة بكورونا فى ليبيا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 625 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلى 132 ألفًا و458 حالة.وذكر المركز- في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية- أنه تم تسجيل شفاء 701 حالة خلال الـ(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 119 ألفًا و492 حالة، فيما تم تسجيل 18 وفاة جديدة خلال الـ(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2174 حالة.