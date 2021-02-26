تلقي 15660 طلب تصالح في مخالفات البناء بـ 122 مليون جنيه بمطروح

قال اللواء أشرف مصطفي، السكرتير العام لمحافظة مطروح، في تصريحات لـ"الدستور"، أن المراكز التكنولوجية بمجالس المدن والديوان العام مستمرة، في تلقي طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء.وأوضح السكرتير العام لمحافظة مطروح، إن إجمالي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء علي مستوي محافظة مطروح، بلغت منذ بدء تلقي الطلبات وحتي الآن 15660 طلبًا، مضيفا أن جملة المتحصلات المالية منذ بدء تلقي طلبات التصالح وحتى الأن بلغت 122 مليون و970 ألف جنيه، مشيرا إلى أن المراكز التكنولوجية بمجالس المدن مستمرة في عملها واستقبال طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، حتي انتهاء المدة المحددة.