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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 125 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة ببني سويف

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:52 ص
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، على استمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وللحد من التجمعات في الأماكن المغلقة، ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء، والغلق الكامل لدور المناسبات والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، ومواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس

وتضمن التقرير، الذي عرضه اللواء جمال مسعود، السكرتير العام، أنه تم "أمس" تحرير 125 محضرًا للأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، وفض تجمع لسرادق، وإغلاق 13 ما بين محلات تجارية وأسواق وسويقات على مستوى مراكز المحافظة، لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة

وطالب المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء التي تؤكد على أهمية تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم، مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع.

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