هنا.. أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في الأسواق 26-2-2021

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

أسعار الدواجن البلدي

إنتاج مصر من الدواجن



وانخفضت اسعار الدواجن في مصر خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع حجم الانتاج الكلي الذي جاء بسبب توسع النور اه وكذلك توسع حجم الإنتاج الداجني بالمنازل.

سجلت أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 26-2-2021 حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض منها في الأسواق.وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الدواجن ومعدلات التغير من حين لآخر.وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إن أسعار الدواجن بالأسواق نتيجة وفرة المعروض منها.وأضاف السيد، في تصريحات لـ الدستور، أن أسعار الدواجن سجلت سعر يبدا من ٢٧ جنيه من المزرعة وحتي ٢٩ جنيه تباع للمستهلك بسعر يبدا من ٣٠ جنيه وحتي ٣٢ جنيه.وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية أن أسعار الدواجن البلدي سجلت سعر يبدا من ٣٣ جنيه من المزرعة تباع للمستهلك بسعر من ٣٦ جنيه وحتي ٣٩ جنيه.وأوضح السيد، أن إنتاج مصر من الدواجن ارتفع خلال السنوات الأخيرة مما جعل مصر تمتلك مخزون استراتيجي يكفي للتصدير للخارج ويكفي لتغطية السوق المحلي ولا داعي للاستيراد من الخارج مما تسبب في خفض الأسعار مقارنة بالعامين السابقين.وأفاد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية أن مصر لديها قدرة على التصدير للخارج من الدواجن في الوقت الحالي وننتظر موافقة الحكومة.اقرأ أيضاً..