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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هنا.. أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في الأسواق 26-2-2021

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:24 م
الدواجن
الدواجن
دعاء أبو العزم
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سجلت أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 26-2-2021 حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض منها في الأسواق.

وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الدواجن ومعدلات التغير من حين لآخر.

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إن أسعار الدواجن بالأسواق نتيجة وفرة المعروض منها.

وأضاف السيد، في تصريحات لـ الدستور، أن أسعار الدواجن سجلت سعر يبدا من ٢٧ جنيه من المزرعة وحتي ٢٩ جنيه تباع للمستهلك بسعر يبدا من ٣٠ جنيه وحتي ٣٢ جنيه.


أسعار الدواجن البلدي

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية أن أسعار الدواجن البلدي سجلت سعر يبدا من ٣٣ جنيه من المزرعة تباع للمستهلك بسعر من ٣٦ جنيه وحتي ٣٩ جنيه.

إنتاج مصر من الدواجن

وأوضح السيد، أن إنتاج مصر من الدواجن ارتفع خلال السنوات الأخيرة مما جعل مصر تمتلك مخزون استراتيجي يكفي للتصدير للخارج ويكفي لتغطية السوق المحلي ولا داعي للاستيراد من الخارج مما تسبب في خفض الأسعار مقارنة بالعامين السابقين.

وأفاد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية أن مصر لديها قدرة على التصدير للخارج من الدواجن في الوقت الحالي وننتظر موافقة الحكومة.

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سعر بورصة الدواجن اليوم


وانخفضت اسعار الدواجن في مصر خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع حجم الانتاج الكلي الذي جاء بسبب توسع النور اه وكذلك توسع حجم الإنتاج الداجني بالمنازل.

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