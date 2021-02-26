ضبط ثلاجة حفظ لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين فى القليوبية من ضبط ثلاجة لحفظ اللحوم بها 3.25 طن كبدة مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى، لانتهاء تواريخ الصلاحية عليها وتم التحفظ على الكميه وتحرر محضر بالواقعة.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد العليم رئيس مباحث التموين يفيد ورود معلومات بوجود ثلاجة تقوم بتوريد كبدة مجمدة فاسدة وتوزيعها على المحلات.وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الثلاجة وبالتفتيش عثر بها على 3.25 طن كبدة مجمدة، وبفحصها تبين انها غير صالحه للاستخدام كما تبين ان تاريخ الصلاحيه المدون على المضبوطات منتهى وتم التحفظ عليها.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.