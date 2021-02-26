إسرائيل توقف خطة تقاسم لقاحات كورونا مع دول أخرى

قررت إسرائيل وقف خطتها لتقاسم لقاحات فيروس كورونا مع دول حليفة بعدما جرى الطعن على شرعية الخطة.وتعرض رئيس الورزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضغوط قوية بسبب قراره إرسال كميات صغيرة نسبيا من اللقاحات لدول أخرى بدلا من إرسالها للفلسطينيين الذين يعيشون تحت درجات مختلفة من السيطرة الإسرائيلية، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.وقالت قناة "كان" التلفزيونية في إسرائيل إن بعض الشحنات كانت متجهة لدول تدعم مطالبات نتنياهو بالسيطرة على كامل القدس أو تلك التي لديها علاقات وليدة مع إسرائيل.