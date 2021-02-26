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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحصين 76 ألف رأس ماشية ضد «القلاعية والوادي المتصدع» ببنى سويف

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:49 ص
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، تقريرًا من مديرية الطب البيطري بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي بدأت 6 فبراير الجاري وتنتهى 5 مارس المقبل، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وتبين من التقرير، الذي أعده الدكتور عصام يحيى، مدير عام الطب البيطري، أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصيلها قد بلغ 76 ألف و83 رأس، شملت تحصين 66 ألف و285 رأس من الأبقار، و8520 من الجاموس، و1278من الأغنام والماعز وذلك منذ بداية الحملة وحتى الأربعاء الماضي، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

ووجه محافظ بنى سويف رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق والتواصل مع مسؤولي الطب البيطري وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية، بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

وأشار مدير الطب البيطري إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، ويتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية وتستهدف ما يقرب من 176 ألف رأس من الثروة الحيوانية على مدار شهر كامل، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات،علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

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