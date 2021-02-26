إيران تحقق في وفيات نتجت عن إطلاق نار على الحدود مع باكستان

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، إنها تحقق في واقعة قُتل خلالها إيرانيان بالرصاص هذاالأسبوع على حدودها مع باكستان، مضيفة أن إسلام اباد سلمت طهران جثة أحدهما.وأدى إطلاق النار يوم الإثنين على ما لا يقل عن اثنين أثناء نقل وقود عبر الحدود إلى احتجاجات امتدت من مدينة ساراوان إلى مناطق أخرى في إقليم سستان وبلوخستان بما في ذلك العاصمة زاهدان.