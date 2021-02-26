وكيل «تعليم الوادي الجديد» يوجه رسالة طمأنة قبل انطلاق الامتحانات

أرسل الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، رسالة طمأنة لجميع الطلاب بأرجاء المحافظة وأولياء أمورهم قبل ساعات من انطلاق امتحانات النقل للصفوف الدراسية المختلفة من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الاعدادى وطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وطلاب التعليم الفنى ومدارس التربية الخاصة، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.وأكد النيلي أن الجميع يعمل من أجل مصلحة طلابنا والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل جميع مقار اللجان من تطهير وتعقيم والذى سيتم قبل كل امتحان وبعده، مضيفا أنه تم تنفيذ حملات تعقيم وتطهير بالمدارس لاستقبال طلابنا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، موجها لأولياء الأمور بضرورة عدم إثارة القلق والتوتر فى نفوس الطلاب حتى تسير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة.