إجراءات وآليات عمل البوابة الإلكترونية للعمرة وفقا للقانون الجديد

تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.ووضع مشروع القانون الجديد عدد من الآليات والإجراءات لعمل البوابة الإلكترونية للعمرة، وذلك على النحو الآتي:1- تتولى الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية، والشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة.2- توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين، وفقًا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية، إلكترونيًا على البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المختصة.3- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة.4- تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها وتحميلها على البوابة، موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومي لكل منهم.5- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية، كود تعريف خاص بكل معتمر، بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية.6- ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفي، أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم.7- تقوم البوابة بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط، وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.