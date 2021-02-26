«ليلة العمر» أحدث عروض مسرح مصر على mbc الليلة

تقدم قناة "mbc مصر"، اليوم الجمعة، أحدث عروض مسرح مصر بعنوان "ليلة العمر"، بقيادة الفنان أشرف عبدالباقي في تمام الساعة الثامنة مساء.و"ليلة العمر" تدور أحداثها حول محاولة بعض المساجين الهروب بالاختفاء داخل قاعة أفراح، يتصادف وجود حفل زفاف بها، مما يسبب لهم مشاكل عديدة ويفجر الكثير من المواقف الضاحكة بصورة ساخرة.ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.