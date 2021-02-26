أبرزها 3.6 طن أسماك فاسدة.. ضبط 1202 قضية تموينية خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.وتمكنت الجهود من ضبط 1202 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، من أبرزها ضبط (3،6 طن "أسماك ماكريل" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بمحافظة البحيرة.ونجحت الجهود في ضبط (3،25 طن "كبدة مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ الصلاحية المدون عليها)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية، وضبط (2،5 طن "هياكل دواجن" معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن بمحافظة الشرقية.وأسفرت الجهود عن ضبط (4،1 طن "مسلى" معبأ داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية – 600 عبوة "زيت طعام" مدون عليها علامات تجارية وهمية بدون بيانات "مجهولة المصدر")، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالكة مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وضبط (5 طن "ملح سياحات" غير صالح للاستهلاك الآدمي ومحظور استخدامه في الأغراض الغذائية ويشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لاستخدامه في عمليات الإنتاج بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لمنتجات الألبان "بدون ترخيص" بمحافظة كفر الشيخ.وأثمرت الجهود عن ضبط (5،5 طن "مخللات – ملح طعام" معبأ داخل براميل وشكائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، ويشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص" بمحافظة الإسكندرية.كما تم ضبط مالك مخبز بلدي، بمحافظة البحيرة، لاستيلائه على مبلغ مالي قدره 875 ألف و795جنيها الناتج عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، وضبط (4،8 طن "أعلاف حيوانية" بدون مستندات "مجهولة المصدر")، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة،بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية.كما تم توجيه حملات استهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء، أسفرت عن ضبط عدد 161 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 65074 عبوة سجائر.