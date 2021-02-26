«قوى عاملة البحيرة»: التفتيش على 517 منشأة خلال شهر يناير

قال السيد الخطيب مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، إن المديرية قامت خلال شهر يناير الماضي في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 517 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 22 محضرًا للمنشآت المخالفة، وعقد 4 ندوات توعية عمالية، و5 ندوات توعية سكانية.أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 60 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 10 محاضر للمنشآت المخالفة، وبحث 8 شكاوى في نفس المجال، والتفتيش على 381 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.