سبب تصدر مسرحية بودي جارد لـ عادل إمام التريند

تصدرت في الساعات القليلة الماضية مسرحية بودي جارد، للنجم الكبير عادل إمام، محركات البحث في جوجل بعد اقتراب موعد عرضها مساء اليوم الجمعه، بعد تأجيل عرضها 21 عامًا وذلك على منصة "شاهد VIP".

مسرحية بودي جارد





وتتناول المسرحيه التي يلعب بطولتها الزعيم عادل إمام قضية سياسية في إطار كوميدي حول أحد رجال الأعمال الذين سرقوا البلد وتحديدًا مبلغ 700 مليون جنيه، ويعمل خلال أحداث المسرحية أن يسرد الزعيم بشخصية "أدهم" كيف دافع عن البلد وشعبها لعدم هروب "سعد" ويجسد شخصيته عزت أبوعوف في إطار كوميدي.



المسرحية من بطولة الزعيم عادل إمام، تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، بمشاركة كل من عزت أبوعوف، مصطفى متولي، سعيد عبدالغني، وشيرين سيف النصر، وآخرين.



في هذا السياق، قال مخرج المسرحية رامي إمام في بيان صحفي: "أنا سعيد جدًا لعرض "بودي جارد" على "شاهد VIP"، فقد مضى زمن ونحن بانتظار عرضها مُتلفزةً على الشاشات العربية".



وأضاف إمام" تعد هذه المسرحية أهم خطوة إخراجية لي في مجال المسرح، فقد كانت بمثابة بداية مشواري الإخراجي، وفيها وضعتُ حصيلة ما تعلّمته أكاديميًا وما اطّلعتُ عليه من جديد العروض المسرحية العالمية في لندن والولايات المتحدة وغيرهما، فضلًا عن أنني قمتُ بوضع موسيقاها التصويرية. ومنها انطلقتُ لاحقًا إلى الإخراج السينمائي والتلفزيوني".



اقرأ أيضاً.. المسرحيه التي عرضت على مدار سنوات عديده والتي تعد واحده من أطول المسرحيات عرضًا في العالم العربي، حيث انطلق عرضها للمرة الأولى على المسرح عام 1999، ستعرض في تمام التاسعه مساء على المنصه الشهيرة.وتتناول المسرحيه التي يلعب بطولتها الزعيم عادل إمام قضية سياسية في إطار كوميدي حول أحد رجال الأعمال الذين سرقوا البلد وتحديدًا مبلغ 700 مليون جنيه، ويعمل خلال أحداث المسرحية أن يسرد الزعيم بشخصية "أدهم" كيف دافع عن البلد وشعبها لعدم هروب "سعد" ويجسد شخصيته عزت أبوعوف في إطار كوميدي.المسرحية من بطولة الزعيم عادل إمام، تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، بمشاركة كل من عزت أبوعوف، مصطفى متولي، سعيد عبدالغني، وشيرين سيف النصر، وآخرين.في هذا السياق، قال مخرج المسرحية رامي إمام في بيان صحفي: "أنا سعيد جدًا لعرض "بودي جارد" على "شاهد VIP"، فقد مضى زمن ونحن بانتظار عرضها مُتلفزةً على الشاشات العربية".وأضاف إمام" تعد هذه المسرحية أهم خطوة إخراجية لي في مجال المسرح، فقد كانت بمثابة بداية مشواري الإخراجي، وفيها وضعتُ حصيلة ما تعلّمته أكاديميًا وما اطّلعتُ عليه من جديد العروض المسرحية العالمية في لندن والولايات المتحدة وغيرهما، فضلًا عن أنني قمتُ بوضع موسيقاها التصويرية. ومنها انطلقتُ لاحقًا إلى الإخراج السينمائي والتلفزيوني".اقرأ أيضاً..



يشار إلى أن "بودي جارد" كتبها يوسف معاطي وأخرجها رامي إمام، وعرضت في الفترة من بين عامي 1999 و2010 وتعد من أطول المسرحيات عرضًا في الوطن العربي.

