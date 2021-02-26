الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القديس إسكندر بطريرك الإسكندرية

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الجمعة، بعيد القديس إسكندر بطريرك الإسكندرية.وروي الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني سيرته، قائلًا: ولد عام 250م بمدينة الإسكندرية من أبوين مسيحيين ونشأ في خدمة الكنيسة، وتثقّف بالعلوم، فرقاه تيونا أسقفه إلى الدرجة الكهنوتية.وتابع: «وقد قاسى في سبيل رسالته اضطهادًا وعذابًا في أيام الملكَين ديوكلتيانوس ومكسيميانوس»، مضيفًا: «في سنة 312م انتخب خلفًا للبطريرك اكيلاس كان البطريرك إسكندر القديس من أشد المدافعين عن العقيدة الكاثوليكية، بأن الابن مساو للآب بالجوهر، ورقد في الرب سنة 326».