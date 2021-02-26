الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القديس إسكندر بطريرك الإسكندرية
الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:53 ص
مونيكا جرجسطباعة
تحتفل الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الجمعة، بعيد القديس إسكندر بطريرك الإسكندرية.
وروي الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني سيرته، قائلًا: ولد عام 250م بمدينة الإسكندرية من أبوين مسيحيين ونشأ في خدمة الكنيسة، وتثقّف بالعلوم، فرقاه تيونا أسقفه إلى الدرجة الكهنوتية.
وتابع: «وقد قاسى في سبيل رسالته اضطهادًا وعذابًا في أيام الملكَين ديوكلتيانوس ومكسيميانوس»، مضيفًا: «في سنة 312م انتخب خلفًا للبطريرك اكيلاس كان البطريرك إسكندر القديس من أشد المدافعين عن العقيدة الكاثوليكية، بأن الابن مساو للآب بالجوهر، ورقد في الرب سنة 326».
وروي الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني سيرته، قائلًا: ولد عام 250م بمدينة الإسكندرية من أبوين مسيحيين ونشأ في خدمة الكنيسة، وتثقّف بالعلوم، فرقاه تيونا أسقفه إلى الدرجة الكهنوتية.
وتابع: «وقد قاسى في سبيل رسالته اضطهادًا وعذابًا في أيام الملكَين ديوكلتيانوس ومكسيميانوس»، مضيفًا: «في سنة 312م انتخب خلفًا للبطريرك اكيلاس كان البطريرك إسكندر القديس من أشد المدافعين عن العقيدة الكاثوليكية، بأن الابن مساو للآب بالجوهر، ورقد في الرب سنة 326».