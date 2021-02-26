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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القديس إسكندر بطريرك الإسكندرية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:53 ص
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الجمعة، بعيد القديس إسكندر بطريرك الإسكندرية.

وروي الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني سيرته، قائلًا: ولد عام 250م بمدينة الإسكندرية من أبوين مسيحيين ونشأ في خدمة الكنيسة، وتثقّف بالعلوم، فرقاه تيونا أسقفه إلى الدرجة الكهنوتية.


وتابع: «وقد قاسى في سبيل رسالته اضطهادًا وعذابًا في أيام الملكَين ديوكلتيانوس ومكسيميانوس»، مضيفًا: «في سنة 312م انتخب خلفًا للبطريرك اكيلاس كان البطريرك إسكندر القديس من أشد المدافعين عن العقيدة الكاثوليكية، بأن الابن مساو للآب بالجوهر، ورقد في الرب سنة 326».

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