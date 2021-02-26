«القوى العاملة»: تعيين 1309 شباب بينهم 7 من ذوي الهمم في البحيرة

أعلنت مديرية القوي العاملة بالبحيرة تعيين 1309 شباب من مختلف المؤهلات من بينهم 7 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتوفير 20 فرص عمل، فضلًا عن استخراج 1810 شهادة قياس مستوى المهارة ونفس العدد رخصة مزاولة المهنة، وذلك خلال شهر يناير الماضي.وسجلت المديرية 15 عاملا غير منتظم بوحدة العمالة غير المنتظمة، فضلًا عن صرف منحًا للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 11 منحة مولود بإجمالي 22 ألف جنيه، و7 منح زواج بـ 21 ألف جنيه، و7 منح وفاة بـ 54 ألفًا، ليصل إجمالي ما تم صرفه 97 ألف جنيه لـ 25 عاملًا من المسجلين، وصرف 21 ألفًا و170 جنيها كرعاية صحية لـ 5 حالات لعمل عمليات جراحية صغرى وعلاج.