دورة تدريبية لتشجيع العمالة العائدة من الخارج على تنفيذ المشروعات بسوهاج

نظمت مديرية القوى العاملة بسوهاج، بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دورة تدريبية في ريادة الأعمال بعنوان "ابدأ مشروعك" بمركز تدريب مهني سوهاج.وصرح الدكتور هشام أحمد أبوزيد، مدير المديرية، بأن الدورة التدريبية اختتمت أعمالها بعد 5 أيام عمل من العمالة المصرية العائدة من الخارج، الذين تم استقبالهم في المديرية مسبقًا، وأبدوا رغبتهم في إقامة مشروعات صغيرة داخل محافظة سوهاج.ولفت إلى أنه تم التنسيق مع نادر عبدالظاهر، رئيس فرع جهاز المشروعات بسوهاج؛ لتنفيذ الدورة بمعرفة مدرب متخصص من جهاز المشروعات، وتضمنت عرض الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز، والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، وكيفية البدء في هذه المشروعات، وإنهاء إجراءات التراخيص اللازمة لذلك، والتمويل الذي يوفره جهاز تنمية المشروعات، وضمان التسويق الجيد ودراسة السوق، وبعض أفكار لمشروعات تم عمل دراسات جدوى لها تحتاجها المحافظة.وأشار مدير المديرية إلي أنه من أهم المشروعات التي استقر الشباب على تنفيذها الصوب الزراعية، والثروة الحيوانية، وتصنيع وبيع الملابس ومشروعات بيع المواد الغذائية.