اعتقال صحفي ياباني خلال تغطية الاحتجاجات في ميانمار

اعتقلت قوات الأمن في ميانمار صحفيًا يابانيًا في مدينة يانجون، اليوم الجمعة، أثناء قيامه بتغطية احتجاجات مناهضة للانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد مطلع الشهر الجاري.وقال مسئول في السفارة اليابانية في يانجون، في تصريحات أوردتها صحيفة (ماينيتشي) اليابانية، إن السفارة تحاول التأكد من هوية الصحفي.وأشارت الصحيفة إلى أن يوكي كيتازومي كان صحفيًا سابقًا في صحيفة (نيكاي) اليابانية ويعمل الآن صحفيا حرا.وأفادت تقارير أوردتها وسائل إعلام محلية بأنه تم اعتقال نحو 20 شخصًا، بينهم متظاهرون، خلال الاحتجاجات التي تم تنظيمها في يانجون اليوم.