رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوى العاملة: إطلاق مبادرة سجل نفسك للعمالة مطلع مارس بإيطاليا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:33 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
طباعة
التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، بمكتبه بديوان عام الوزارة، لبحث العديد من الملفات أهمها إطلاق مبادرة "سجل نفسك"، وذلك بالتعاون بين الجانبين، من خلال مؤتمر يعقد بمقر اتحاد العمال "UIL" بالعاصمة الإيطالية روما، مطلع مارس المقبل.

وأكد وزير القوي العاملة، أن المبادرة سوف تتيح تسجيل العمالة المصرية من خلال آلية أو نافذة الكترونية، ما يتيح إنشاء قاعدة بيانات كاملة حتى يتم حصر هذه العمالة وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجونها، فضلًا عن تقنين أوضاعهم لتعمل بشكل رسمي.

وشدد "سعفان" علي ضرورة أن يكون هناك دورًا فاعلًا للاتحاد في تماسك الجالية المصرية بإيطاليا، لمواجهة كافة التحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها.

وكان الوزير قد أكد في مستهل اللقاء علي عمق العلاقات بين مصر وإيطاليا التي تمتد جذورها عبر التاريخ، مبديا ترحيبه بالتعاون مع الجانب الإيطالي في العديد من المجالات، مشيرا إلي أنه في إطار هذا التعاون فإن الوزارة تسعى لعمل توأمة مع إحدى الجهات المعنية بالتدريب والتأهيل، بهدف التعرف على المهن التي يحتاجها سوق العمل الإيطالي لتدريب العمالة المصرية عليها بأحدث الأساليب والمعدات النموذجية بجانب إمدادهم بأساسيات اللغة الإيطالية، لتأهيلهم للعمل بهذه المهن مما يسهم في تصدير عمالة مصرية مؤهلة لسوق العمل الإيطالي بطريقة شرعية ولائقة.

كما تناول الاجتماع بحث أوجه التعاون في المرحلة الثانية من مشروع " لم الشمل" والذي يساعد في الالتحاق العائلي من البلد الأصلي للعاملين بإيطاليا، والذي استفاد منه في المرحلة الأولى ما يقارب من 600 أسرة مصرية تم لم شملهم بعائلتها في إيطاليا، ما جعل الجالية المصرية تتصدر المرتبة الأولى في الاستفادة من هذا المشروع الذي تتعاون فيه الجهات المعنية في كل من مصر وإيطاليا.

ومن جانبه أعرب رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، عن شكره وتقديره لدور الوزير المهم في التواصل مع العمالة المصرية بالخارج بشكل عام والعاملين بإيطاليا على وجه الخصوص، والعمل على تذليل كافة المعوقات التي تواجههم، مثمنا التعاون بين الوزارة والاتحاد في العديد من الملفات.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يعلن خبرا سارا بشأن الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوي

خطة «الصحة» لحماية الطلاب من فيروس كورونا خلال الفصل الدراسى الثانى

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26-2-2021

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

الصور

image description

غلق وتشميع «سنتر» للدروس الخصوصية بمركز البداري بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد عددا من قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

جامعة أسيوط تنهى استعداداتها لاستقبال 83 ألف طالب مع بدء التيرم الثاني

image description

محطة صرف الغنيمية تحصل على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة

image description

الجيزة: ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بأبوالنمرس

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

إيقاف شركات السياحة عن ممارسة نشاط العمرة فى هذه الحالة

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد قناة إسكندرية 2021 الجديد على النايل سات

دراسة بريطانية: لقاح فايزر ضد كورونا يقلل خطر العدوى بعد جرعة واحدة

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

«قمر الثلج» يلمع فى السماء بعد غروب الشمس غدًا

أيام زمان

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

مقالات الرأي
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
---
«المرأة العربية» توصي بتحقيق المساواة في مؤتمرها الثامن
مدحت بشاى
الإدارة العلمية ومواطن 30 يونيو
د. محمد عفيفي
22 فبراير: وحدة مصر وسوريا
المزيد

الثقافة

محاضرات وأمسيات وورش فنية بثقافة الأقصر

ثقافة الأقصر تناقش العنف وأثره على الطفل

مكافحة الإرهاب والتطرف بثقافة القاهرة

تكريم الفائزين في مسابقة «مصر في عيون أطفال المغرب»