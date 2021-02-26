مستشفى أورام الإسماعيلية يبدأ في تقديم خدمات المسح الذري
الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:31 ص
مصطفى ديابطباعة
أعلن الدكتور محمد النخيلي، مدير مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي، توفير 5 أنواع من المسح الذري بالمستشفى، بداية من يناير 2021، وهي مسح ذري على العظام، مسح ذري على الكلى "استاتيكي وديناميكي"، مسح ذري على الغدة الدرقية، مسح ذري على الغدة الجار درقية، مسح ذري على القلب "راحة ومجهود".
وأشار إلى أن المستشفى يستقبل المرضى المنتفعين بالتأمين الصحي أو العاملين بهيئة قناة السويس، أو من لديهم علاج على نفقة الدولة "اقتصادي"، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية المجانية أو بنظام التعاقدات، لافتا إلى إمكانية استفسار المرضى من خلال التوجه لقسم حسابات المرضى، والتوجه لقسم الأشعة التشخيصية بمقر المستشفى لحجز الخدمات الطبية.
يشار إلى صول وتشغيل جهاز فحص الثدي الرقمي Digital mammography التابع للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدي، وأوضح النخيلي، إمكانيات الجهاز، وهي أنه أفضل جهاز تصوير للثدي الرقمي ماموجرام Digital Mammography، وفقًا لأحدث التقنيات العالمية بتكلفة تقارب ثلاثة ملايين جنيه، وذلك سعيًا لتحديث وتطوير الأجهزة الطبية لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى المترددين على مستشفى الأورام التعليمي.
وأشار إلى أن الجهاز يمكنه تصوير الثدي بدقة عالية، كما تكمن أهمية فحص الماموجرام بقدرته على مساعدة الطبيب في الكشف عن الأورام السرطانيّة حتى الصغير منها، وعند الكشف المبكّر عن وجود هذه الأورام؛ تكون الخيارات العلاجية أكثر، وترتفع فرصة التخلّص من هذه الأورام في وقتٍ مبكّر قبل أن تُلحق الضرر بالجسم أو تنتقل إلى الثدي الآخر أو لأعضاء الجسم الأخرى، كذلك فإنن لفحص الماموجرام القدرة على الكشف عن جميع أنواع سرطانات الثدي سواء بالفحص التقليدي أو بالفحص ثلاثي الأبعاد.
وأشار النخيلي إلى مجانية الفحص لمرضي الأورام، موضحًا أن مواعيد الكشف والفحص، تبدأ يوميا من الساعة التاسعة صباحًا، ماعدا الجمعة والعطلات الرسمية، لافتا إلى أن الأوراق المطلوبة عند الحضور للمستشفى، هي بطاقة الكشف المبدئي والتسجيل.
وأشار إلى أن المستشفى يستقبل المرضى المنتفعين بالتأمين الصحي أو العاملين بهيئة قناة السويس، أو من لديهم علاج على نفقة الدولة "اقتصادي"، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية المجانية أو بنظام التعاقدات، لافتا إلى إمكانية استفسار المرضى من خلال التوجه لقسم حسابات المرضى، والتوجه لقسم الأشعة التشخيصية بمقر المستشفى لحجز الخدمات الطبية.
يشار إلى صول وتشغيل جهاز فحص الثدي الرقمي Digital mammography التابع للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدي، وأوضح النخيلي، إمكانيات الجهاز، وهي أنه أفضل جهاز تصوير للثدي الرقمي ماموجرام Digital Mammography، وفقًا لأحدث التقنيات العالمية بتكلفة تقارب ثلاثة ملايين جنيه، وذلك سعيًا لتحديث وتطوير الأجهزة الطبية لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى المترددين على مستشفى الأورام التعليمي.
وأشار إلى أن الجهاز يمكنه تصوير الثدي بدقة عالية، كما تكمن أهمية فحص الماموجرام بقدرته على مساعدة الطبيب في الكشف عن الأورام السرطانيّة حتى الصغير منها، وعند الكشف المبكّر عن وجود هذه الأورام؛ تكون الخيارات العلاجية أكثر، وترتفع فرصة التخلّص من هذه الأورام في وقتٍ مبكّر قبل أن تُلحق الضرر بالجسم أو تنتقل إلى الثدي الآخر أو لأعضاء الجسم الأخرى، كذلك فإنن لفحص الماموجرام القدرة على الكشف عن جميع أنواع سرطانات الثدي سواء بالفحص التقليدي أو بالفحص ثلاثي الأبعاد.
وأشار النخيلي إلى مجانية الفحص لمرضي الأورام، موضحًا أن مواعيد الكشف والفحص، تبدأ يوميا من الساعة التاسعة صباحًا، ماعدا الجمعة والعطلات الرسمية، لافتا إلى أن الأوراق المطلوبة عند الحضور للمستشفى، هي بطاقة الكشف المبدئي والتسجيل.