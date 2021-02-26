مستشفى أورام الإسماعيلية يبدأ في تقديم خدمات المسح الذري

أعلن الدكتور محمد النخيلي، مدير مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي، توفير 5 أنواع من المسح الذري بالمستشفى، بداية من يناير 2021، وهي مسح ذري على العظام، مسح ذري على الكلى "استاتيكي وديناميكي"، مسح ذري على الغدة الدرقية، مسح ذري على الغدة الجار درقية، مسح ذري على القلب "راحة ومجهود".وأشار إلى أن المستشفى يستقبل المرضى المنتفعين بالتأمين الصحي أو العاملين بهيئة قناة السويس، أو من لديهم علاج على نفقة الدولة "اقتصادي"، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية المجانية أو بنظام التعاقدات، لافتا إلى إمكانية استفسار المرضى من خلال التوجه لقسم حسابات المرضى، والتوجه لقسم الأشعة التشخيصية بمقر المستشفى لحجز الخدمات الطبية.يشار إلى صول وتشغيل جهاز فحص الثدي الرقمي Digital mammography التابع للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدي، وأوضح النخيلي، إمكانيات الجهاز، وهي أنه أفضل جهاز تصوير للثدي الرقمي ماموجرام Digital Mammography، وفقًا لأحدث التقنيات العالمية بتكلفة تقارب ثلاثة ملايين جنيه، وذلك سعيًا لتحديث وتطوير الأجهزة الطبية لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى المترددين على مستشفى الأورام التعليمي.وأشار إلى أن الجهاز يمكنه تصوير الثدي بدقة عالية، كما تكمن أهمية فحص الماموجرام بقدرته على مساعدة الطبيب في الكشف عن الأورام السرطانيّة حتى الصغير منها، وعند الكشف المبكّر عن وجود هذه الأورام؛ تكون الخيارات العلاجية أكثر، وترتفع فرصة التخلّص من هذه الأورام في وقتٍ مبكّر قبل أن تُلحق الضرر بالجسم أو تنتقل إلى الثدي الآخر أو لأعضاء الجسم الأخرى، كذلك فإنن لفحص الماموجرام القدرة على الكشف عن جميع أنواع سرطانات الثدي سواء بالفحص التقليدي أو بالفحص ثلاثي الأبعاد.وأشار النخيلي إلى مجانية الفحص لمرضي الأورام، موضحًا أن مواعيد الكشف والفحص، تبدأ يوميا من الساعة التاسعة صباحًا، ماعدا الجمعة والعطلات الرسمية، لافتا إلى أن الأوراق المطلوبة عند الحضور للمستشفى، هي بطاقة الكشف المبدئي والتسجيل.