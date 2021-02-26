وزير الآثار: سوهاج تحتاج بنية تحتية جيدة لاستقبال السائحين

تفقد منذ قليل، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، معبد اتريبس بالشيخ حمد خلال جولته بمحافظة سوهاج.وقال العناني، إن معبد اتريبس من أهم المعابد في المحافظة وتم تزويده ببركود خاص به ليتعرف السائح على كل المعلومات به في لحظات وتم تطوير المنطقة المحيطة به.وأشار العناني إلى أن سوهاج من أهم المحافظات الغنيه بالآثار ولكن تحتاج الكثير في البنية التحتية لتهيئتها لاستقبال السائحين.وتوجه العناني إلى أداء صلاة الجمعة بمسجد جامعة سوهاج الجديدة، ثم يعقبها زيارة مقابر الحواويش، وعقد اجتماع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بديوان عام المحافظة.وكان في استقبال العناني، الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والدكتور محمد عبدالهادي، مدير عام مكتب المحافظ، واحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، وإسماعيل الليثي، السكرتير العام، والدكتور أشرف عكاشة، مدير عام منطقة آثار سوهاج، وموجي سليم، مدير عام الشيخ حمد.ومن المُقرر أن يفتتح وزير السياحة والآثار، ومنطقة مقابر الحواويش الأثرية بمدينة ومركز أخميم شرقي المحافظة.