إحالة المتهمين في «مذبحة سرابيوم» لجنايات الإسماعيلية

أمر المستشار ياسر زيتون، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية بإحالة أوراق قضية المتهمين بقتل مسن وزوجته في مذبحة سرابيوم الي محكمة الجنايات.واستمع فريق من النيابة العامة بنيابة مركز فايد، على مدار الأيام الماضية لأقوال المتهمين، فيما عاينت النيابة موقع الجريمة قبل وبعد القبض علي الجناة وتمثيلهم لارتكاب الواقعة، واعترف المتهمون تفصيليا بإعدادهما خطة لإنهاء حياة المجنى عليه الأول للتحصل على مفاتيح المنزل ودخوله وسرقة محتوياته.وبحسب التحقيقات قال المتهم الأول "عامل" أنهما اتفقا علي الخلاص من المجني عليه والدخول إلي المنزل لسرقته، مشيرا إلى أنهما قيدا المجني عليه من قدميه وكتما أنفاسه لحين التأكد من وفاته وسحبه داخل السور الخاص بمنزله، ودخل المتهمان الي المنزل باستخدام المفاتيح الخاصة به وتحصلا علي مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من "درج السرير" الخاص بالمجني عليه.واعترف المتهم باعتدائه بآلة حادة مدببة علي المجني عليها، وطعنها بها وكتم أنفاسها لحين التأكد من وفاتها واستوليا على مبلغ مالي والمجوهرات.