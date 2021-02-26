الانتهاء من حفر بئر مياه الشرب الجديد في سيوة بـ 7 ملايين جنيه

أكد اللواء مهندس آمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، انتهاء الأعمال الخاصة بحفر بئر مياه الشرب الجديد في سيوة، والذى تم بالتنسيق التام بين محافظة مطروح بتكلفة 7 ملايين جنيه.وأوضح أن ذلك جاء استجابة من محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، لأهالي سيوه لمعالجة مشكلة نقص إمدادات مياه الشرب وجهاز تعمير الساحل الشمالى الغربي، والذى قام بالتصميم والتنفيذ وتدفق الماء من عمق 900 متر تدفق ذاتى بدون أي طلمبات.وأضاف أن حجم التدفق يقرب من 350 متر مكعب فى الساعة ودرجة حرارة تقترب من 40 درجة مئوية تحت إشراف اداره التنمية المتكاملة بالجهاز.