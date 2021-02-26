الداخلية تضبط 3 تشكيلات عصابية بالإسكندرية

ضبطت الداخلية 3 تشكيلات عصابية بالإسكندرية، حيث ضبطت تشكيلا عصابيا بالإسكندرية تخصص فى ارتكاب جرائم السرقات المتنوعة، بعدما أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، قيام (عدد 3 عاطلين – مقيمين بدائرة القسم– لهم معلومات جنائية) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال ارتكاب جرائم سرقات السيارات والمتاجر، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (مقص حديدى يستخدم فى ارتكاب جرائمهم)، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بارتكاب (عدد 9 جرائم سرقات متنوعة) وبإرشادهم تم ضبط المسروقات لدى مخفيها (عاطلين - سيئى النية – مقيمان بدائرة القسم – لهما معلومات جنائية).