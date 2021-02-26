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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد تصدرها الترند.. حكاية مسرحية بودي جارد لعادل إمام

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:24 ص
مسرحية بودي جارد
مسرحية بودي جارد لعادل إمام
شيماء دهب
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بعد مرور 11 عامًا على توقف مسرحية بودي جارد عن العرض وظلت حبيسة الأدراج، تصدرت المسرحية الترند على مؤشرات محرك البحث جوجل، بعدما تم شرائها من جانب الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بعد الحصول على حقوق عرضها.

بدأت الحكاية منذ عام 2010 حيث توقف عرضها بعد تقديمها لمدة 11 موسمًا متواصلًا منذ عام 1999، ومحاولات المنتج سمير خفاجي لبيعها لشاشات التليفزيون والتي باءت في النهاية بالفشل للمبالغة في سعرها على حد القول وقتها.

و بدأ فريق العمل بعرض المسرحية على خشبة مسرح الهرم عام 1999، وبعد عام واحد من عرضها توفي مصطفى متولى زوج شقيقه الفنان عادل إمام، ومن ثم تم استبداله بالفنان محمد أبو داود، كما تم استبدال الفنانة شيرين سيف النصر بالفنانة رغدة لفترة عام واحد، وبعد ذلك عادت الفنانة شيرين مرة أخرى ويتم تصوير المسرحية.

أخرج المسرحية رامي إمام، ومدتها 180 دقيقة، كتبها المؤلف يوسف معاطي، وشارك في بطولتها مع الفنان عادل إمام، الفنانة رغدة والفنان محمد ابو داود، سعيد عبد الغنى، والراحل عزت أبو عوف.

وتعتبر مسرحية "بودي جارد" من أطول المسرحيات عرضًا في الوطن العربي، ولم يقدم الزعيم عادل إمام بعد هذه المسرحية بل تفرغ للأعمال السينمائية والتليفزيونية.

تدور أحداث المسرحية حول شخصية "أدهم" الذي يتعرف على رجل الأعمال "سعد" داخل السجن ويعقد معه صفقه، ومن ثم يخون أدهم سعد مع زوجته ويكتشف الأخير ذلك فيحاول تلفيق التهم له بشتى الطرق.

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