غرامة 2 مليون جنيه عقوبة تنفيذ رحلات عمرة مخالفة للقانون

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.وتضمن مشروع القانون، عدد من العقوبات أهمها المعاقبة بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:- كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون.- كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون.وفى حالة العودة، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.