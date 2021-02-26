غرامة 2 مليون جنيه عقوبة تنفيذ رحلات عمرة مخالفة للقانون
الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:22 ص
عائشة حسنطباعة
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
وتضمن مشروع القانون، عدد من العقوبات أهمها المعاقبة بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
- كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون.
- كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون.
وفى حالة العودة، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
وتضمن مشروع القانون، عدد من العقوبات أهمها المعاقبة بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
- كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون.
- كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون.
وفى حالة العودة، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.