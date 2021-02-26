أحمد الشافعي: العرب يعتبرون الفنون التشكيلية نوعًا من الرفاهية

قال الأكاديمي والفنان التشكيلي، الدكتور أحمد الشافعي، إن المجتمعات العربية، لا تزال تنظر إلى الفنون التشكيلية، على أنها نوع من الرفاهية، وإن تلك النظرة لاتزال باقية على الرغم مما تتمتع به الحركة التشكيلية العربية من حضور كبير محليا ودوليا، وازدهار وتجدد وتفرد، مشيرا إلى أن الفنون التشكيلية العربية، تتميز ببصمتها الخاصة في كل منطقة، وكل بلد، مثل بلدان الخليج العربي، وبلدان شمال افريقيا ومن بينها مصر، في ظل تطور فكري وتقني يبشر بمستقبل باهر لتلك الفنون.وأوضح الشافعي، أنه من المعوقات التي تواجه مسيرة الفنان التشكيلي العربي، عدم الاهتمام بدور الفنون التشكيلية في بناء الشخصية العربية، وبناء مجتمع صحي.وأضاف أن الفنان العربي يواصل - برغم تلك الظروف - مسيرته في التواصل مع الحركة التشكيلية العالمية، عبر المشاركة فيما يقام من معارض وفعاليات فنية دولية، ويحقق المزيد من التقارب مع تلك الحركة، عبر تبادل الخبرات والرؤى، والإطلاع على ثقافات ومدارس فنية متعددة، وأكد على أن العالم العربي به الكثير من الوجوه التشكيلية العالمية، التي لم يُسلط الضوء عليها.