الاحتلال يمنع رفع الأذان فى الحرم الإبراهيمى

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، اليوم الجمعة، بحجة احتفال المستوطنين بمناسبة عيد المساخر "بوريم" لدى الشعب اليهودي.وقال مدير الحرم ورئيس سدنته الشيخ حفظي أبو سنينة لوكالة "وفا" الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان من مغرب أمس الخميس، وسيبقى المنع حسب ما ورد إلينا حتى أذان عشاء غد السبت، بزعم تأمين احتفال المستوطنين بما يسمونه عيد المساخر.واعتبر أبوسنينة هذه الإجراءات تعديًا على حرية العبادة التي كفلتها كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية.وذكر مراسل "وفا" في الخليل، أن قوات الاحتلال الإسرائيل كثفت صباح اليوم، من تواجدها في محيط الحرم الإبراهيمي واقتحمت بمدينة الخليل منزل المواطن عنان الجعبري في حي الجلدة وسلمته بلاغًا لمقابلة مخابراتها بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.