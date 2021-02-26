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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

منها سيادة مصر على مواطنيها.. 6 أهداف لقانون «البوابة المصرية للعمرة»

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:19 ص
جريدة الدستور
عائشة حسن
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يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدد من النقاط أهمها:

- مواكبة التطور التكنولوجي في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اطلقته وزارة السياحة لتطوير قطاع السياحة.

- تمكين وزارة السياحة، من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.

- تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.

- حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري.

- القضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية.

- ‏القضاء على ظاهرة التخلف من العمرة للحج.

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