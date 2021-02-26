منها سيادة مصر على مواطنيها.. 6 أهداف لقانون «البوابة المصرية للعمرة»
الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:19 ص
عائشة حسنطباعة
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدد من النقاط أهمها:
- مواكبة التطور التكنولوجي في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اطلقته وزارة السياحة لتطوير قطاع السياحة.
- تمكين وزارة السياحة، من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.
- تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.
- حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري.
- القضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية.
- القضاء على ظاهرة التخلف من العمرة للحج.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدد من النقاط أهمها:
- مواكبة التطور التكنولوجي في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اطلقته وزارة السياحة لتطوير قطاع السياحة.
- تمكين وزارة السياحة، من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.
- تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.
- حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري.
- القضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية.
- القضاء على ظاهرة التخلف من العمرة للحج.