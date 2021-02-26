113 مليون إصابة بكورونا عالميا

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، حتى صباح اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 2 مليون وأكثر من 520 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين الإجمالية 113 مليونًا وما يزيد على 597 ألف إصابة، تعافى منهم 89 مليونا ونحو 171 ألف مريض.وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الخميس، زيادة في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وشبه استقرارًا في عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 444 ألف و773 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10،614 حالة وفاة.وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الخميس أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أمريكا (2،414 وفاة)، والبرازيل (1،582 وفاة)، والمكسيك (1،006 وفيات)، وروسيا (446 وفاة)، وألمانيا (393 وفاة).وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أمريكا (77،377 إصابة)، والبرازيل (67،878 إصابة)، وفرنسا (25،403 إصابات)، وايطاليا (19،886 إصابة)، والهند (16،568 إصابة).ولا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الجمعة الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (520،785 وفاة)، والبرازيل (251،661 وفاة)، والمكسيك (183،692 وفاة)، والهند (156،861 وفاة)، وبريطانيا (122،070 وفاة).وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالميًا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا التي تخطت عتبة الـ29 مليون بواقع (29،052،262 إصابة)، والهند (11،063،491 إصابة)، والبرازيل (10،393،886 إصابة)، وروسيا (4،223،186 إصابة)، وبريطانيا (4،154،562 إصابة).